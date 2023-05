Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen (2) der Polizeiinspektion Goslar vom 09.05.20232

Goslar (ots)

GS-Altstadt

Einbruch in Baustellen-Container

Vermutlich am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in einen Container ein, der auf einer Baustelle in der Obere Kirchstr. aufgestellt ist.

Zwischen Freitagnachmittag und Montag früh entwendeten sie nach gewaltsamem Aufbrechen darin befindliche Werkzeuge. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Das zuständige zweite Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar bittet um sachdienliche Hinweise unter 05321 / 3390.

GS-Kramerswinkel

-Radfahrer flüchtet nach Unfall

Ein bislang noch nicht ermittelter Radfahrer bog gestern, gegen 13.35 Uhr, mit seinem Gefährt von der Pestalozzistr. in die Robert-Koch-Str. ein. Hierbei missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt eines PKW Suzuki, dessen 59-jähriger Fahrer aus Langelsheim einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung verhindern. Einer dahinterfahrende 32-jährige Goslarerin gelang dies nicht mehr. Sie fuhr mit ihrem PKW Ford Focus auf den Suzuki auf.

Es entstanden Schäden an beiden Fahrzeugen in Höhe von rund 7.500 EUR.

Der Fahrer des Pedelecs, der diesen Unfall durchaus hätte mitbekommen können, setzte unterdessen seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern und die Art seiner Beteiligung feststellen zu lassen. Er soll einen Vollbart sowie eine schwarze Jacke der Marke "Engelbert Strauß" getragen haben.

Die Polizei Goslar bittet daher Personen, die Zeuge des Unfalls waren und evtl. Angaben zu der Person des Fahrradfahrers machen können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell