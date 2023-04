Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Rostock (ots)

Schwer verletzt wurde ein 43-jähriger Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrradfahrer.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Mittwoch gegen 17:05 Uhr in der Rostocker Innenstadt. Der 43-jährige Rostocker befuhr die Grubenstraße hinter einem vorausfahrenden Radfahrer, als es bei einem Überholvorgang zu einer seitlichen Berührung beider Fahrräder kam. Beide Radfahrer stürzten, ein Sachschaden entstand nicht. Der 43-jährige Rostocker verletzte sich hierbei schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Rostocker Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell