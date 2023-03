Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Diebstahl in Rostock

Rostock (ots)

Nach einem Diebstahl im Rostocker Stadtteil Dierkow konnten Polizeibeamte einen Tatverdächtigen stellen.

Zeugen hatten am 30.03.2022 gegen 18.30 Uhr zwei Männer dabei beobachtet, wie sie Waren aus der Auslage vor einem Geschäft am Hannes-Meyer-Platz entwendeten. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit einem Pkw. Aufgrund der guten Zeugenbeschreibung, zu der auch das Kennzeichen des Fahrzeugs gehörte, konnte der polnische Halter des Pkw Skoda ermittelt werden. Die Beamten trafen den Mann in seiner Wohnung in Rostock Toitenwinkel an und stellten einen Teil des Diebesgutes sicher.

Die Ermittlungen gegen den 23-Jährigen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen. Die Fahndung nach zwei weiteren Tatverdächtigen dauert derzeit noch an.

