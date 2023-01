Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Ergänzungen zu einer Unfallflucht vom Wochenende

Recklinghausen (ots)

Am 21.01.2023 gegen 01:10 Uhr kam es am Kreuzungsbereich Altstadtring / Holzstraße / Obere Münsterstraße in Castrop-Rauxel zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein unbekannter Kraftfahrzeugführer befuhr mit seinem weißen Sprinter die Obere Münsterstraße in westliche Richtung. Dort kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über zwei Stromkästen und gegen einen Baum. Daraufhin flüchtete der Unfallverursacher fußläufig von der Unfallörtlichkeit in Laufrichtung Engelsburgplatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro. (Pressemeldung der Polizeiwache Castrop-Rauxel vom 22.01.2023)

Nun wurden weitere Hinweise zum Unfall bekannt: Ein Zeuge konnte eine verdächtige Person von der Unfallörtlichkeit flüchten sehen. Er war etwa 1,80m groß, trug eine graue Mütze und eine schwarze Jacke. Er ging in Richtung Engelsburgplatz davon.

Zudem ergaben sich erste Hinweise darauf, dass der verunglückte Sprinter mit Mülheimer Kennzeichen (MH) zuvor entwendet worden sein könnte. Der Wagen weist entsprechende Aufbruchspuren auf.

Des Weiteren entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 7.20 Uhr, einen silbernen Mercedes Sprinter von einem Parkplatz an der Oberen Münsterstraße. An dem Fahrzeug waren RE(cklinghäuser) Kennzeichen angebracht. Nähere Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde auch der Mülheimer Transporter von dem gleichen Parkplatz entwendet.

Die Polizei Recklinghausen nimmt weitere Infos von Beobachtenden oder Hinweisgebern unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

