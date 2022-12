Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Geschädigter nach Auseinandersetzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr betrat ein noch unbekannter Mann eine Tankstelle in der Schillerstraße in Marbach am Neckar und bat um Verständigung der Polizei, da er zuvor von zwei etwa 20-jährigen, dunkelhäutigen Männern verfolgt, bedroht und verletzt worden sei. Kurze Zeit später kamen die zwei zunächst unbekannten Angreifer ebenfalls in den Verkaufsraum. Einer der Beiden verließ die Tankstelle umgehend wieder, der zweite ging auf den um Hilfe bittenden Mann zu und begann ein lautstarkes Streitgespräch. Eine 58-jährige Mitarbeiterin der Tankstelle ging dazwischen und forderte den zunächst unbekannten Aggressor zum Verlassen des Gebäudes auf, der sie daraufhin beleidigte und bespuckte. Anschließend verließen beide Männer die Tankstelle und entfernten sich zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der zunächst unbekannte Mann, der den Streit begonnen hatte, konnte im Zuge der Ermittlungen als ein polizeibekannter 26-Jähriger aus Benningen am Neckar identifiziert werden, die Identität seines Begleiters ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen für den Vorfall in der Tankstelle beziehungsweise den Streitigkeiten im Vorfeld und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07144 900-0 entgegen. Darüber hinaus wird insbesondere der noch unbekannte Geschädigte, der sich hilfesuchend in die Tankstelle begeben hatte, um Meldung beim Polizeirevier Marbach am Neckar gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell