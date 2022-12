Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Betrunkener randaliert vor Pizzalieferdienst

Ludwigsburg (ots)

Zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Ludwigsburg waren am Donnerstagnacht gegen 02:40 Uhr in der Hirschbergstraße in Eglosheim im Einsatz, nachdem zuvor ein Notruf wegen einer randalierenden Person bei der Polizei eingegangen war. Ein 44-jähriger, stark alkoholisierter Mann schlug dort so lange gegen die Glasscheibe eines Pizzalieferdienstes, bis die Scheibe schließlich einen Sprung bekam. Als der 46-jährige Betreiber des Lieferdienstes daraufhin die Tür öffnete, schlug ihm der aggressive 44-Jährige unvermittelt mit der Faust ins. Dem Angreifer wurde nach Feststellung seiner Personalien von den Polizeibeamten ein Platzverweis ausgesprochen, dem er schließlich auch nachkam. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Der 44-Jährige ist dem Geschädigten bekannt, ihm wurde bereits zurückliegend ein förmliches Hausverbot für die Geschäftsräume des Pizzalieferdienstes ausgesprochen.

