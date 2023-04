Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Mit 3 Promille Verkehrskontrolle entzogen

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 53-Jährigen, der sich mit 3 Promille Atemalkohol einer Verkehrskontrolle entzogen hat.

Der Rostocker war am Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr einer Zivilstreife der Polizei aufgefallen, als er mit seinem PKW Dodge bei Rot in die Tessiner Straße einbog. Die Beamten folgten dem Mann bis zu einer nahegelegenen Tankstelle. Die Zivilbeamten gaben sich zu erkennen und wollten den Rostocker kontrollieren. Dieser startete jedoch unvermittelt den Motor seines Geländewagens. Der Aufforderung auszusteigen, kam der Mann jedoch nicht nach, sondern fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit davon. Der Dodge-Fahrer bog erneut in die Tessiner Straße ein, beschleunigte sein Fahrzeug weiter und versuchte sich durch riskante Fahrmanöver der Kontrolle zu entziehen. Dabei überfuhr er weitere rote Ampeln, bog schließlich in ein Wohngebiet ein und fuhr in Richtung seiner Wohnanschrift. Dort warteten die Beamten bereits auf den 53-Jährigen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten die Beamten einen Schlagring sicherstellen. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann als Jäger im Besitz mehrerer Waffen ist. Zur Gefahrenabwehr wurden sämtliche Waffen und Munition sichergestellt. Der 53-Jährige skandierte während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen den Hitlergruß. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell