POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.05.2023

Goslar (ots) - Diebstahl In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dringt eine bislang unbekannte Person, in ein Gebäude, in der Kampstraße, in Seesen ein. Durch die unbekannte Person wird Bargeld in Höhe von ca. 2500 Euro entwendet. Der bei der Tat entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 3200 Euro geschätzt, da während der Tat eine Fensterscheibe beschädigt wurde. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, ...

