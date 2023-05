Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 08.05.2023

Goslar (ots)

Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dringt eine bislang unbekannte Person, in ein Gebäude, in der Kampstraße, in Seesen ein. Durch die unbekannte Person wird Bargeld in Höhe von ca. 2500 Euro entwendet. Der bei der Tat entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 3200 Euro geschätzt, da während der Tat eine Fensterscheibe beschädigt wurde. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagnachmittag wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Bollergasse in Seesen, ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Langelsheim, durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus Lamspringe wurde am Sonntagabend, gegen 19:45 Uhr, in Rhüden, durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Eine bislang unbekannte Person betritt in der Nacht von Sonntag auf Montag, widerrechtlich ein leerstehendes Gebäude in der Lautenthaler Straße, in Seesen. Dabei wurde eine verschlossene Seitentür mittel unbekannten Hebelwerkzeug aufgehebelt, um sich so Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Gegenstände wurden nicht entwendet. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

