Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld von Sonntag, 07.05.2023

Goslar (ots)

Kradunfall mit schwerverleztem Kradfahrer:

Am Sonnabend, 07.05.2023, gegen 16:50 Uhr, befährt ein 53-jähriger Kradfahrer die Kreisstraße 38 von Clausthal-Zellerfeld nach Altenau. In einer Rechtskurve verliert der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Motorrad, kommt nach links von der Fahrbahn ab, gerät auf den linken Seitenstreifen, stürzt dort und überschlägt sich mehrfach. Der Mann bleibt schwerverletzt am Unfallort liegen. Nach erfolgter Untersuchung durch den eingesetzten Notarzt, wird der Kradfahrer mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Unfallursache wurde eingeleitet.

Zeugen/innen, die tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, oder Tat- bzw. Täterhinweise geben können, werden gebeten sich beim PK Oberharz zu melden (05323/941100).

i.A.Nowak, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell