Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, den 04.05.2023, befuhr ein 68-jähriger Clausthaler mit seinem Mofa die K35 in Richtung Altenau. Durch einen dahinterfahrenden Funkstreifenwagen wurde festgestellt, dass das Mofa schneller als die erlaubte Geschwindigkeit in Höhe von 25 km/h fährt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte der Fahrzeugführer hierfür keine Fahrerlaubnis vorweisen, sodass gegen ihn nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell