POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 05.05.2023

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Donnerstagmittag wurde eine 27-jährige Seesenerin in der Lautenthaler Straße durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Die junge Frau führte einen E-Scooter mit einem grünen und demnach nicht mehr gültigen Versicherungskennzeichen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Verkehrskontrolle an der B 248 in Neuekrug

Am Donnerstagvormittag führte die Polizei eine Verkehrskontrolle an der B 248 in Neuekrug durch. Es wurden vier Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, der schnellste Verkehrsteilnehmer fuhr dabei 23 Km/h zu schnell. Bei einem 37-jährigen Seesener bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug führte. Bei einem 45-jährigen Seesener Fahrzeugführer stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, die Weiterfahrt wurde untersagt. Darüber hinaus wurden vier Verstöße gegen die Gurtpflicht und vier Überholvorgänge im Überholverbot festgestellt. Die Polizei Seesen weist darauf hin, auch zukünftig Kontrollen in diesem Bereich durchzuführen.

Diebstahl

Aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Gänsepforte wurde ein Akku-Winkelschleifer des Herstellers Hilti, im Wert von 400 Euro, entwendet. Eine bislang unbekannte Person entwendete das Werkzeug am Donnerstag, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr, aus dem Kellerraum. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 05381/944-0.

Bedrohung

Eine männliche Person bedrohte im Bereich der Skateranlage am Donnerstag, gegen 18:15 Uhr, nach einem Streitgespräch mit einem abgeschlagenen Flaschenhals einen 16-jährigen aus Hessisch Lichtenau. Schließlich flüchte der Bedrohte in Begleitung seiner Freunde und rief die Polizei. Anhand der präzisen Personenbeschreibung konnte ein amtsbekannter 33-jähriger Seesener als Beschuldigter identifiziert werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung.

