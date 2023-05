Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Bad Harzburg/ Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Fahrt unter Alkoholeinfluss/ Streitigkeiten mit wechselseitiger Körperverletzung: Am Samstag, den 06.05.2023, gegen 21:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Freizeitzentrums Harlingerode in der Landstraße 9, in 38667 Bad Harzburg zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Im Rahmen dieser Streitigkeiten kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 22-jährigen Harlingeröder und einem 37-jährigen Wernigeröder. Beim Versuch den Streit zu schlichten wurde eine 22-jährige Harlingeröderin durch den 22-jährigen Mann leicht am Kopf verletzt. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 37-jährige Wernigeröder zuvor unter dem Einfluss alkoholischer Getränke ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme im Klinikum Goslar durchgeführt. Das Führen erlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge wurde ihm bis auf Weiteres untersagt. Die Streitschlichterin wurde zur weiteren Abklärung durch einen RTW ins Klinikum nach Braunschweig verbracht.

Bedrohung/ Verstoß gegen das BtMG:

Am Sonntag, den 07.05.2023, gegen 01:30 Uhr, wurde durch Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Rosenweg, in 38690 Goslar (OT Vienenburg) Streitigkeiten gemeldet. Es stellte sich heraus, dass es sich hierbei um Beziehungsstreitigkeiten eines jungen Paares handelte, welche jedoch keinerlei strafrechtliche Relevanz hatten. Beim Versuch diesen zu schlichten, wurde ein 51-jähriger Vienenburger aus einem Nachbarhaus durch den 22-jährigen Langelsheimer, welcher sich mit seiner 21-jährigen Freundin stritt, bedroht. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme durch die eingesetzten Beamten in der Wohnung des streitenden Paares, konnte festgestellt werden, dass die 21-jährige Vienenburgerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Glas mit Betäubungsmitteln, welches auf dem Küchentisch stand, wurde durch die Beamten beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell