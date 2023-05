Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar vom 06.05.2023 - 07.05.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Goslar:

Ein 84-jähriger Mann aus Bad Kreuznach befährt am 06.05.2023 gegen 15:45 Uhr mit seinem Lamborghini Huracan die Bundesstraße B82 von Immenrode kommend in Richtung Goslar. An der Kreuzung zur Kreisstraße 1 übersieht er aus bislang nicht geklärter Ursache den aus Richtung Gut Grauhof kommenden Pkw Hyundai Kona eines 47-jährigen Mannes aus Goslar. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich werden beide Fahrzeugführer glücklicherweise nur leicht verletzt. Dennoch werden sie zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus verbracht. Beide beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Goslar an der Unfallstelle eingesetzt.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf über 200.000,- Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

i.A. Simson, POK

