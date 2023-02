Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: versuchter Einbruch

Mainz - Oberstadt (ots)

Am Donnerstag gegen 13:35 Uhr nimmt der lebensältere Bewohner eines Einfamilienhauses Geräusche an einer Terrassentüre im Erdgeschoss wahr. Dort angekommen sieht er eine männliche Person, die mehrfach mit einem Hammer gegen das Glas der Terrassentür schlägt. Diese besteht jedoch aus Sicherheitsglas, so dass der Versuch des Einschlagens misslingt. Der Täter lässt nun von seiner Tat ab und flüchtet. Er wird durch den Zeugen als männlich, ca. 165-175 cm groß mit kräftiger Statur, dunkler Jacke und braunem Kragen beschrieben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Hinweise der Polizei: Sollten Sie nach Hause kommen und den Verdacht haben, dass in Ihr Haus eingebrochen wurde, so sehen Sie nicht nach, sondern entfernen Sie sich vom Haus und verständigen Sie über 110 die Polizei. Nennen Sie zu Anfang immer Ihren Namen und Ihren aktuellen Aufenthaltsort, da Notrufe abbrechen können. Sodann nennen Sie den Sachverhalt und bleiben Sie am Telefon. Sollten Sie während des Einbruches zu Hause sein, so gehen Sie nicht zu dem Täter, da Sie ihm dadurch möglicherweise in den Fluchtweg geraten. Wir empfehlen, keinen Kontakt zu suchen, um jeglicher Konfrontation aus dem Weg zu gehen.

Einbrecher wollen kein Risiko, somit keinen Kontakt. Sie wollen schnell in das Haus und auch schnell wieder raus.

Halten Sie Distanz und rufen Sie auch hier über 110 an (gleicher Ablauf wie zuvor).

Sollten Sie Interesse an einer kostenlosen und neutralen polizeilichen Einbruchschutzberatung bei Ihnen vor Ort haben, so melden Sie sich telefonisch unter der 06131-653390 oder per Mail an beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de .

