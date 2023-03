LPI-GTH: Rasentracktor und sonstiges Werkzeug entwendet

Gotha (ots) - Bislang Unbekannte drangen in der zurückliegenden Nacht zwischen 01.00 Uhr und 05.15 Uhr in eine Taxizentrale im Mühlgrabenweg ein. Offenbar beschädigten die Täter ein Fenster um in das Gebäudeinnere zu gelangen. In der Folge wurde Beutegut im Wert von 850 Euro entwendet und Sachschaden in Höhe von ungefähr 700 Euro verursacht. Ob es sich um einen Einzeltäter oder um eine Tätergruppierung handelte, ist derzeit noch unklar. Hinweise zu Täter oder ...

