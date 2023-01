POL-KLE: Straelen - Diebstahl eines Fiat Ducato mit dem Kennzeichen KLE - HK 214

Kevelaer (ots) - Am Samstag (28. Januar 2023) gegen 12:30 Uhr schellte ein bislang unbekannter Mann an einer Haustür an der Schwester-Hermenegildis-Straße in Kevelaer. Der Unbekannte zeigte einen Zettel vor auf dem die Bewohnerin des Hauses "5 Euro" las. Nur eine Stunde später klingelte eine Frau und hielt einen identischen Zettel vor. Es könnte sich um die ...

mehr