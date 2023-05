POL-GS: Pressemitteilungen (3) der Polizeiinspektion Goslar vom 09.05.2023

Polizeiinspektion Goslar

09.05.2023

Nordharz

Ein erfolgreiches Ergebnis der gemeinsamen guten Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft Braunschweig gibt die Polizeiinspektion Goslar vor dem Hintergrund des polizeilichen Großeinsatzes in 38704 Liebenburg, Gewerbegebiet Posthof in Absprache mit der ermittlungsleitenden Staatsanwaltschaft Braunschweig bekannt.

Im Zuge eines Verfahrens wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln hatten wie berichtet mehrere Hundert Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus Goslar, Hannover, Braunschweig, Göttingen und Oldenburg ein größeres Anwesen im Gewerbegebiet an der B 6 durchsucht. Hierbei wurden sechs Personen in dem Objekt angetroffen und vorläufig festgenommen.

In dem Gebäudekomplex wurde wie erwartet eine Indoor-Plantage größeren Ausmaßes festgestellt. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme standen hier rund 4.500 Pflanzen in Blüte. Diese werden nun zwecks Beweissicherung asserviert und an einem gesicherten Ort gelagert. Die restlichen Bauteile der Anlage werden der Vernichtung zugeführt.

Parallel zu dem Goslarer Einsatz wurde durch die Polizeiinspektion Salzgitter ein Gebäude in der Ortschaft Semmenstedt bei Wolfenbüttel durchsucht. Hier waren über 50 Einsatzkräfte eingesetzt. Insgesamt waren bei beiden Einsätzen über 400 Beamtinnen und Beamte im Einsatz.

Im Laufe der Ermittlungen hatten sich Hinweise auf eine dort im Bau befindliche Plantage ergeben. Die durch die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel hierzu zeitgleich zu dem Goslarer Einsatz durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen bestätigten ebenfalls den durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig gehegten Verdacht. In diesem Objekt wurden vier Personen angetroffen und vorläufig festgenommen.

Da diese Anlage sich tatsächlich im Aufbau befand, waren hier noch keine Marihuana Pflanzen zu beschlagnahmen.

"Durch wichtige Hinweise aus der Bevölkerung und die intensive Ermittlungsarbeit konnten wir heute einen empfindlichen Schlag gegen die illegale Herstellung von Cannabis in der Region Braunschweig setzten." so Polizeipräsident Michael Pientka zum Ermittlungserfolg. Die sichergestellten Pflanzen dürften ersten Schätzungen zur Folge einen Verkehrswert von rund einer Millionen Euro haben. Es handelt sich hierbei sicher um eine der größten Indoor-Plantagen, die im Bereich der PD Braunschweig ausgehoben wurden.

Die zehn Beschuldigte werden morgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Diese Pressemitteilung ist mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft in Braunschweig abgestimmt. Weitere Anfragen werden ausschließlich von der dortigen Pressestelle beantwortet.

-Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden

Am 09.05.23, gegen 10.20 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Goslarer mit seinem PKW VW Sharan die Bundesstraße 6, aus Richtung Jerstedt kommend, in Richtung Goslar. An der Lichtsignalanlage Stapelner Straße wolle er nach links abbiegen. Hierbei missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand das für die Linksabbiegerspur geltende Rotlicht.

Beim Abbiegen kollidierte er mit einem bevorrechtigt in Gegenrichtung fahrenden PKW VW Caddy, dessen 63-jähriger Fahrer einen Frontalzusammenstoß nicht vermeiden konnte.

Zum Glück verletzte sich der Unfallverursacher nur leicht und konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort, den Krankenwagen wieder verlassen. Beide Fahrzeuge wurden jedoch im Frontbereich erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 EUR.

Im Zuge der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen musste der Verkehr auf der Bundesstraße 6 bis ca. 11.40 Uhr, mehrfach temporär eingeschränkt werden. Es kam zu leichten Behinderungen.

