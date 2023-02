POL-RZ: Festnahme nach versuchtem Enkeltrickbetrug

Ratzeburg (ots) - 24. Februar 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - Februar 2023 - Lauenburg Im Februar 2023 kam es bereits zu zwei Fahrzeugaufbrüchen im Bereich der Alten Salzstraße in der Nähe von Lütau. Am 23.02.2023, gegen 09:00 Uhr stellte eine Frau ihren Ford Focus in der Nähe der B209 auf der "Alten Salzstraße ab und ging anschließend mit ihrem Hund spazieren. Als sie eine halbe Stunde später wieder beim Auto ...

mehr