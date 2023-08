Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Scheibe eingeworfen - Zeugen gesucht - Diebstahl von Kleinkraftrad

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Alsfeld. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag (24.08.) durch gewaltsames Aufbrechen einer Tür Zugang zu einem Vereinsheim in der Straße "Zur Schwalmau" in Eudorf. Ob etwas entwendet wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Alsfeld. Am Samstagabend (26.08.), gegen 19 Uhr, warfen Unbekannte eine Scheibe einer Schreinerei in der Kaplaneigasse ein. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Eine Zeugin beobachtete zwei Jugendliche, die zur Tatzeit vom Tatort wegliefen. Ob diese mit der Sachbeschädigung in Verbindung stehen, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Kleinkraftrad

Mücke. Einen schwarzen Roller des Herstellers "Motowell" stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (26.08.) von einem Grundstück in der Heegstraße in Merlau. Das Zweirad hat einen Wert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

