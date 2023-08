Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

FD

Unfall beim Abbiegen

Fulda. Am frühen Samstagmorgen (26.08.) ereignete sich gegen 1:10 Uhr im Stadtteil Fulda - Kohlhaus ein Verkehrsunfall mit etwa 10.000 Euro Sachschaden. Ein 50-jähriger Mann aus Fulda befuhr nach aktuellem Kenntnisstand mit einem Sattelauflieger die Heidelsteinstraße in Fahrtrichtung Edelzell. In Höhe der Habelbergstraße bog er nach links ab und streifte dabei aus noch unklarer Ursache einen verkehrsbedingt wartenden, weißen Mercedes, dessen Fahrer beabsichtigte in die Heidelsteinstraße einzubiegen. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes Van des 52-jährigen Künzellers wurde jedoch erheblich im Frontbereich beschädigt und war im Anschluss nicht mehr fahrbereit.

Alleinunfall

Eichenzell. Ein 38-jähriger Opel-Fahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Sonntag (27.08.) schwer verletzt. Er befuhr gegen 21.45 Uhr die B 27 aus Richtung Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Fulda. Dabei benutzte er nach derzeitigen Erkenntnissen den linken von zwei Fahrstreifen in eine Richtung, um ein Fahrzeug zu überholen. Als der 38-Jährige nach dem Überholvorgang wieder einscherte, kam er aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen dortigen Baum. Der Künzeller wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Polizeistation Fulda

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am Sonntag (27.08.), gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW die Bahnhofstraße und bog dort nach momentanem Kenntnisstand nach rechts auf die Fuldaer Straße ein. In Höhe der Hausnummer 9 verlor der Fahrer, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend stieß das der Pkw gegen ein Verkehrszeichen sowie den Gartenzaun eines Anwesens in der Lauterstraße. Bei dem Unfall verletzte sich der 37-jährige Fahrer leicht. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum eingeliefert. Es entstand Sachschaden von etwa 5.250 Euro.

Polizeistation Lauterbach

