POL-OH: E-Roller gestohlen - Fahrraddiebstahl - Ladendiebstahl - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

E-Roller gestohlen

Bebra. Ein Segway Ninebot 0900 im Wert von rund 1.000 Euro stahlen Unbekannte am Samstag (26.08.). Zwischen 10 Uhr und 19.50 Uhr war das Elektrokleinstfahrzeug nach aktuell Kenntnisstand mit einem Schloss am Bahnhofsvorplatz in der Bahnhofstraße gesichert gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Bad Hersfeld. Am Sonntag (27.08.), zwischen 10.15 Uhr und 14.45 Uhr, entwendeten Unbekannte zwei Fahrräder im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro in der Straße "Peterstor". Bei dem Diebesgut handelte es sich um ein schwarzes Pedelec des Herstellers Morrison, Modell Cree 2 sowie ein goldenes Mountainbike der Marke Radon, Modell Jab 10.0 HD 2019. Zur Tatzeit waren die beiden Zweiräder nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Fahrradschloss an einem Verkehrsschild gesichert gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ladendiebstahl

Bebra. Aus einer Tankstelle in der Hersfelder Straße stahl ein Unbekannter am Sonntagabend (27.08.), gegen 18.50 Uhr, eine Flasche Rum im Wert von circa 30 Euro. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung der Innenstadt. Er kann als männlich, circa 18 Jahre alt, etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und mit schlanker Statur beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Friedewald. Ein Lebensmittelmarkt in der Herfaer Straße wurde am Sonntagabend (27.08.), gegen kurz vor 22 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam verschafften sich die Einbrecher durch eine Eingangstür Zugang zu dem Verkaufsraum. Anschließend durchsuchten sie den Laden und entwendeten Tabakwaren. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unklar. Der entstandene Sachschaden beträgt jedoch rund 10.000 Euro. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen flüchteten mindestens vier Personen im Anschluss an die Tat mit einem dunklen Audi vom Tatort. Diese können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß - schwarze Kopfhaube - schwarze, glänzende Jacke mit dünnem weißen Streifen auf dem Ärmel - schwarze Schuhe

Täter 2:

- circa 1,70 Meter groß - schwarze Kappe - schwarzer Mundschutz - schwarze Jacke - blaue Jeans - schwarze Schuhe

Täter 3:

- circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß - schwarze Mütze - schwarzer Mundschutz - weinroter Pullover - schwarze Hose - trug vermutlich eine Brille

Täter 4:

- circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß - trug eine Weste - Jeans mit Rissen am Knie - weiße Schuhe

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

