Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfälle

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Mittwoch (19.07.2023) kam es in der Stätzlinger Straße Ecke Zusamstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 50-jährigen Autofahrer und einem 33-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 12.30 Uhr war der Radfahrer auf der Stätzlinger Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Der Autofahrer fuhr parallel in dieselbe Richtung und wollte nach rechts in die Zusamstraße abbiegen. Hierbei übersah er den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 50-Jährigen.

Lechhausen - Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am gestrigen Mittwoch (19.07.2023) an der Kreuzung am Mittleren Moos Ecke Steinerne Furt zwischen einer 83-jährigen Autofahrerin und einer 31-jährigen Autofahrerin.

Gegen 14.00 Uhr war die 31-Jährige auf der Steinernen Furt in westliche Richtung unterwegs. Die 83-Jährige fuhr Am Mittleren Moos in südliche Fahrtrichtung und missachtete an der Kreuzung offenbar das STOP-Schild. Es kam zum Zusammenstoß mit der 31-Jährigen. Das Fahrzeug der 31-Jährigen drehte sich durch den Aufprall einmal um die eigene Achse. Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 83-Jährige.

Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (19.07.2023) kam es in der Neidhartstraße Ecke Singerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 59-jährigen Autofahrer und einer 51-Jährigen Autofahrerin. Die 51-Jährige wurde leicht verletzt.

Gegen 10.30 Uhr war der 59-Jährige auf der Singerstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Hierbei übersah er offenbar die dort geltende Vorfahrtsregelung "Rechts vor Links", sodass es in der Kreuzungsmitte zur Kollision mit der 51-Jährigen Autofahrerin kam. Die 51-Jährige wurde durch die Auslösung der Airbags leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 38.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 59-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell