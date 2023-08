POL-DN: Schmuck geraubt - Täterin flüchtet

Düren (ots) - Düren - Ungebetenen Besuch erhielt ein 63-Jähriger aus Düren während seiner Abwesenheit in der Nacht zum Sonntag in Düren. Bislang Unbekannte drangen in das Wohnhaus in der Van-der-Giese-Straße ein und stahlen mehrere Uhren. Der oder die Täter brachen in der Zeit zwischen Samstag (12.08.2023), 20:00 Uhr und Sonntagmorgen 02:00 Uhr in das Haus ein. Hier entwendeten sie Uhren im Wert von einem geschätzten, oberen vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei ...

