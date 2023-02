Polizei Bonn

POL-BN: Nach Raubstraftaten in Bornheim-Sechtem: Zwei Jugendliche unter Tatverdacht - Meldung -2-

Bonn (ots)

Anfang Februar 2023 war es in Bornheim-Sechtem innerhalb weniger Tage zu drei Raubstraftaten auf offener Straße gekommen (siehe unsere Pressemeldungen vom 03.02.2023, 08:32 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5432192 und vom 06.02.2023, 13:57 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5434368).

Das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei hat jetzt zwei Tatverdächtige ermittelt. Dabei handelt es sich um einen 15- und einen 16-Jährigen aus dem Rhein-Erft-Kreis. Am vergangenen Freitag (10.02.2023) durchsuchten Ermittler auf richterlichen Beschluss die Wohnanschriften der Jugendlichen. Dabei wurde auch Beweismaterial sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung noch an dem Freitag ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

