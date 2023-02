Polizei Bonn

POL-BN: Mehr als fünf Jahre nach Tötungsdelikt in Bonn-Limperich: Ermittler nehmen 34-jährige Tatverdächtige in den Niederlanden fest - DNA-Treffer führte auf die Spur der Tatverdächtigen

Bonn (ots)

Mehr als fünf Jahre nach Tötungsdelikt in Bonn-Limperich: Ermittler nehmen 34-jährige Tatverdächtige in den Niederlanden fest - Bonner Mordkommission hatte auch Spezialisten der Operativen Fallanalyse des LKA eingeschaltet - DNA-Treffer führte auf die Spur der Tatverdächtigen

Der gewaltsame Tot eines 42-Jährigen, der in den Nachmittagsstunden des 26.11.2017 von Angehörigen tot in seiner Dachgeschosswohnung auf dem Talweg in Bonn-Limperich aufgefunden worden war, beschäftigte die Bonner Mordkommission seit gut fünf Jahren.

Aufgrund der von der gegen 14:30 Uhr alarmierten Polizei vorgefundenen Situation hatte KHK Norbert Lindhorst 2017 in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

(siehe hierzu auch Meldungen vom 27.11. und vom 04.12.2017)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/3815904

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/3799022

Am Tatort wurde tatrelevante weibliche DNA gesichert und in der Folgezeit eine Vielzahl von Frauen aus dem Großraum Bonn überprüft. Da der Fall als Cold Case Fall eingestuft wurde, erfolgte auch eine Fallvorstellung bei den Kolleg*innen der Operativen Fallanalyse des LKA NRW.

Eine von der niederländischen Polizei gesicherte und in die entsprechende Datei eingestellte DNA führte schließlich auf die Spur einer tatverdächtigen Frau, die aktuell in der Nähe von Utrecht lebt. Der Abgleich mit der am Limpericher Tatort gesicherten DNA rief schließlich die Bonner Mordkommission wieder auf den Plan. Zusammen mit KHK`in Jana Langhammer machte sich KHK Norbert Lindhorst daraufhin auf den Weg in die Niederlande.

Gemeinsam mit ihren Utrechter Kollegen trafen sie die 34-jährige in den Vormittagsstunden des 08.02.2023 die Tatverdächtige in ihrer Wohnung an - hier wurde sie auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls widerstandslos festgenommen. Zusätzlich wurden die Wohnräume auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses durchsucht.

In ihrer Vernehmung räumte die Beschuldigte eine Auseinandersetzung mit dem 42-Jährigen zur Tatzeit in dessen Limpericher Wohnung ein. Die in enger Abstimmung mit dem Bonner Staatsanwalt Florian Gessler geführten Ermittlungen zum genauen Ablauf und zum Hintergrund der Tat dauern weiter an.

Aktuell ist die 34-Jährige in den Niederlanden inhaftiert. Über die Bonner Staatsanwaltschaft wird ein entsprechendes Auslieferungsersuchen gestellt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell