Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wohnhaus

Düren (ots)

Düren - Ungebetenen Besuch erhielt ein 63-Jähriger aus Düren während seiner Abwesenheit in der Nacht zum Sonntag in Düren. Bislang Unbekannte drangen in das Wohnhaus in der Van-der-Giese-Straße ein und stahlen mehrere Uhren.

Der oder die Täter brachen in der Zeit zwischen Samstag (12.08.2023), 20:00 Uhr und Sonntagmorgen 02:00 Uhr in das Haus ein. Hier entwendeten sie Uhren im Wert von einem geschätzten, oberen vierstelligen Eurobetrag.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

