Polizei Düren

POL-DN: Illegales Kratfahrzeugrennen

Heimbach-Schwammenauel (ots)

Am Freitag, den 11.08.2023, befand sich ein Beamter des Verkehrsdienstes der KPB Düren mit einem zivilen Motorrad an der Staumauer in Schwammenauel. Von weitem hörte er Motorengeräusche, die darauf schließen ließen, dass sich Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit nähern. Kurz darauf erschienen zwei belgische Motorräder, denen der Polizeibeamte dann folgte. Im Verlauf der L15 und L249 in Fahrtrichtung Schleiden fuhren die Motorräder so schnell, dass teilweise mehr als das Doppelte der erlaubten Geschwindigkeit erreicht wurde. Hierbei wurde immer wieder extrem beschleunigt und die Streckenprofile mit dem Maximum des technisch, physikalisch möglichen ausgereizt. Bei dem dienstlichen Motorrad handelt es sich um ein sogenanntes ProVida Motorrad, welches mit einer geeichten Videomesstechnik ausgestattet ist. Die Fahrt der belgischen Motorräder wurde beweissicher aufgezeichnet. Die Fahrt wurde als illegales Straßenrennen gewertet, die Motorräder wurden mit dem Ziel der Einziehung beschlagnahmt.

