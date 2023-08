Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Hürtgenwald (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 63jähriger Kradfahrer aus Alsdorf in einer Gruppe weiterer Motorradfahrer die Landesstraße 24 von Raffelsbrand in Richtung Zweifall. In einer Linkskurve kam er ohne ersichtlichen Grund nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu, so dass er trotz eingeleiteter Reanimation durch einen Notarzt an der Unfallstelle verstarb. Die anderen Kradfahrer der Gruppe wurden durch einen Seelsorger betreut. Für die Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Neuss herangezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L24 für mehrere Stunden vollgesperrt werden

