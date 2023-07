Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Kail - Zeugen gesucht

Kail/ Cochem (ots)

Am Montag, 31.07.2023 kam es während einer kurzen Abwesenheit der Hauseigentümer zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr in der Ortschaft Kail, Hauptstraße zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Der oder die Täter haben mit einem vermutlich mitgebrachten Gegenstand zwei Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses eingeschlagen und sind dann ins Wohnhaus eingestiegen. Es wurden sämtliche Wohnräume und Schränke durchwühlt. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und eine noch nicht genau feststehende Menge an Schmuck. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen während der Tatzeit in der Nähe des Tatortes sollten sie umgehend der Polizei in Cochem melden, Tel.: 02671- 9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell