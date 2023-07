Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Motocross-Fahrer flüchtet vor der Polizei - Geschädigte/ Zeugen gesucht

Nürburgring, B 258/ B 412 (ots)

Am Sonntagabend, 30.07.2023, gegen 19.40 Uhr, wollte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Adenau eine Motocross-Maschine auf der B 258, in Höhe der "Döttinger Höhe" einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer war den Beamten zuvor aufgefallen, als dieser das am Motorrad angebrachte Kennzeichen derart zuklappte, dass es nicht mehr lesbar war. Anschließend flüchtete das Motorrad über die B 258 in Fahrtrichtung Nürburgring. Hierbei überholte der Fahrzeugführer mehrere Verkehrsteilnehmer rechts über den dortigen Mehrzweckstreifen. Nach einigen hundert Metern wendete er über einen an die Fahrbahn angrenzenden Feldweg und Wiese und fuhr die B 258 in entgegengesetzter Richtung zurück. Auf die Anhaltesignale des nacheilenden Funkstreifenwagens reagierte der Fahrzeugführer nicht. Die Verfolgungsfahrt zog sich weiter über die B 258 und anschließend auf die B 412 in Fahrtrichtung Kempenich. Von der B 412 fuhr der Fahrzeugführer dann in einem beschrankten Waldweg hinein, sodass die Verfolgung der Beamten zunächst abgebrochen werden musste. Kurze Zeit später machte sich allerdings ein Verkehrsunfallzeuge gegenüber den Beamten bemerkbar und teilte mit, dass der flüchtige Motocrossfahrer auf dem Waldweg verunfallt sei. Vor Ort konnte der 19-jährige Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Maifeld angetroffen werden. Er hatte sich durch den Sturz schwer verletzt und wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus geflogen. Da der Verdacht bestand, dass er das Motorrad unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein und das Motorrad wurden sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei Adenau bittet Zeugen welche Angaben zu der Verfolgungsfahrt bzw. des Unfalls machen können, sowie mögliche Geschädigte, die durch die Fahrt des Motocrossfahrers gefährdet oder genötigt wurden, sich mit der Polizei in Adenau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell