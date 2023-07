Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung Freitag, 28.07.2023 bis Sonntag, 29.07.2023

Polizeiinspektion Remagen (ots)

Einbruch in die Straßenmeisterei Sinzig

In der Nacht vom 27.07.2023 auf den 28.07.2023 wurde der Zaun der Straßenmeisterei in Sinzig aufgeschnitten und eine Lagerhalle aufgebrochen. Inwieweit es zu einem Diebstahl kam, konnte während der Tatortaufnahme nicht abschließend geklärt werden. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Remagen Tel.: 02642/9382-0

Sachbeschädigung an PKW in Brohl-Lützing In der Nacht vom 27.07.2023 auf den 28.07.2023 wurde an einem geparkten PKW Ford Fiesta in Höhe der Koblenzer Straße 45 die Seitenscheibe mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Remagen Tel.: 02642/9382-0

Verkehrsunfallflucht in Remagen-Kripp

Im Zeitraum 26.07.2023 bis 28.07.2023 parkte ein blauer Audi A 4 in Längsaufstellung am Fahrbahnrand im Batterieweg 38, Remagen-Kripp. Offensichtlich wurde der geparkte PKW hinten links von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Hierbei wurde der Stoßfänger stark deformiert. Der verursachende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort ohne, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Remagen Tel.: 02642/9382-0

Einbruch in Bäckerei in Bad Breisig

Am 29.07.2023, gegen 04.30 Uhr, alarmierte eine Mitarbeiterin der Bäckerei in der Zehnerstraße in Bad Breisig die Polizei, da dort offensichtlich eingebrochen wurde. Bei der Tatortaufnahme konnte festgestellt werden, dass unbekannte Täter durch das Aufhebeln der Hintertür in die Bäckerei gelangten. Aus der Bäckerei wurde der Tresor und die Kasse entwendet. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Remagen Tel.: 02642/9382-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell