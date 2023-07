Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Parkender PKW erheblich zerkratzt

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Parkender PKW erheblich zerkratzt

Bad Neuenahr

Am Donnerstagnachmittag 27.07.23 in der Zeit von 15.00 - 15.30 Uhr, parkte eine PKW-Fahrerin von der Ahr ihren PKW ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplatz des Bauhauses in Bad Neuenahr. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein Unbekannter das gesamte Fahrzeug rundherum - vermutlich mittels spitzem Gegenstand - zerkratzte. Die Fahrerin konnte keinen erklärbaren Grund für diesen Vorgang nennen. Der Vorgang ist umso ärgerlicher für die Frau, weil der PKW noch fast fabrikneu war.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem Täter geben können.

