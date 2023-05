Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Angriff auf Polizeibeamten

Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg) (ots)

Montagmorgen griff ein Mann einen außer Dienst befindlichen Polizeibeamten am Bahnhof Ostkreuz an. Der Beamte hatte Mitarbeiter der Deutschen Bahn bei der Durchsetzung eines Hausverbots unterstützt.

Gegen 07:30 Uhr trafen die Bahnmitarbeiter den Mann rauchend auf dem Ringbahnsteig an und forderten ihn mehrfach auf, das Rauchen einzustellen. Der Mann ignorierte die Aufforderungen des Sicherheitspersonals jedoch und stieg in eine zur Abfahrt bereitstehende S-Bahn. Im Zug befand sich zufällig ein Polizist der Polizei Berlin, der die lautstarke Auseinandersetzung zwischen dem Mann und den Bahnmitarbeitern bemerkte und den Sicherheitskräften zur Hilfe eilte. Der Beamte forderte den 37-jährigen Raucher auf, die S-Bahn zu verlassen. Da er auch dieser Aufforderung nicht folgte, führte der Polizist ihn aus der S-Bahn. Auf dem Bahnsteig riss sich der 37-Jährige los und versuchte mit den Fäusten in Richtung des Beamten zu schlagen. Dieser brachte den Angreifer daraufhin zu Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte der Bundespolizei vor Ort fest.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts des Hausfriedensbruches sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen den bereits polizeibekannten 37-jährigen US-amerikanischen Staatsangehörigen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell