Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Verkehrsgefährdung

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 15.05.2023, gegen 21.00 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann aus Ludwigshafen nach bisherigen Erkenntnissen die B9 von Frankenthal in Richtung Ludwigshafen auf der falschen Fahrtrichtung. In Höhe der Ausfahrt Studernheim wendete er seinen Pkw und fuhr die Ausfahrt heraus. Hierbei soll es nach Zeugenangaben zu einem Beinaheunfall mit einem bislang unbekannten Pkw, ein grauer Kleinwagen, gekommen sein. Durch die eingesetzte Streife konnte der Mann neben dem parkenden Pkw auf der Brücke in Richtung Studernheim festgestellt werden. Auf Befragen gab er an, den Pkw in Bruchsal entwendet zu haben, um hiermit nach Hause zu fahren. Insgesamt machte er einen deutlich verwirrten Eindruck auf die eingesetzten Beamten. Der Pkw wurde sichergestellt und gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell