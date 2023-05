Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Speyer (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:50 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße in Speyer zu einem Raubdelikt. Der bislang unbekannte Täter konnte dabei beobachtet werden, wie er Ware aus der Auslage in seiner Hose verstaute. Nachdem der Mann den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen, wurde er von Mitarbeitern im Markt angesprochen. Der Täter schlug umgehend mit der Faust auf zwei Mitarbeiter des Marktes ein. Nachdem mehrere Kunden zur Auseinandersetzung hinzustießen, flüchtete der Mann von der Örtlichkeit. Die Mitarbeiter wurden durch die Tat leicht verletzt.

Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben oder in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen kann, werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

