Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Apotheke ++ Tostedt - T4 aus Parkhaus gestohlen ++ Winsen - Kleintransporter gestohlen

Tostedt (ots)

Einbruch in Apotheke

In der Nacht zu heute, 21.06.2022, in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 5:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in eine Apotheke. Die Täter hebelten die Schiebetür zum Verkaufsraum auf und gelangten so in das Objekt. Anschließend brachen sie die Kasseneinsätze auf und entwendeten etwas Wechselgeld. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest. Die Schiebetür wurde massiv beschädigt.

Bereits in der Nacht zuvor kam es in Buchholz in der Niedersachsenstraße zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke. Auch dort wollten die Täter die Schiebetür aufhebeln, allerdings scheiterten sie an einer zusätzlichen Sicherung.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Tostedt - T4 aus Parkhaus gestohlen

Am Montag, 20.6.2022 haben Unbekannte einen silberfarben VW T4 aus dem Parkhaus am Bahnhof gestohlen. Der Wagen war gegen 07.30 Uhr dort abgestellt worden. Als der Eigentümer gegen 19:40 Uhr zurückkehrte, war der Wagen weg. Bei dem T4 mit dem Kennzeichen WL-WN 2000 handelt es sich um einen zum Camper umgebauten Kleinbus. Das Fahrzeug hat getönte Heckscheiben und leichte Beschädigungen an der hinteren Stoßstange. Der Wert des Wagens wird auf rund 20.000 EUR geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Verbleib des T4 machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Winsen - Kleintransporter gestohlen

In der Zeit zwischen Sonntag, 19.6.2022, 9:30 Uhr und Montag, 7:30 Uhr haben Diebe von einem Parkplatz eines Autohauses an der Osttangente einen weißen Renault Trafic gestohlen. Der Kleintransporter hat das Kennzeichen WL-FH 120. Er war dort für Reparaturarbeiten abgestellt worden. Am Montag bemerkte ein Mitarbeiter das Fehlen des Fahrzeugs. Vermutlich überwanden die Täter das schlüssellose Zugangssystem, um den Renault zu starten. Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 18.000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

