Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg unterstützt Aktionstag zugunsten benachteiligter Kinder

Lüneburg/Soltau (ots)

"A happy Day of life",

unter dem Motto fand am 18.06.2022 auf dem Autohof Soltau Ost an der A7 einer großer Aktionsstag zugunsten benachteiligter Kinder statt. Der Kraftfahrerverein "Bewegen mit Herz e.V." gestaltet jedes Jahr solch einen Tag für Kinder, die Teil- oder Vollwaise sind, schwere Krankheiten, Unfälle oder andere schwere Erlebnisse überstanden haben. In enger Absprache mit betreuenden Einrichtungen und Familien wurden die rund 90 Kinder ausgewählt und am Veranstaltungstag durch "Kindertaxen" in Form von Sattelzugmaschinen zu Hause abgeholt. Von dort aus kamen alle Kindertaxen in Kleingruppen zum Autohof nach Soltau. Hier erlebten die Kinder und ihre Angehörigen einen aktionsreichen und für die Kinder kostenlosen Tag. Hüpfburgen, Kinderschminken, Kistenstapeln usw. ließen die Aktion zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Kinder werden. Der Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion unterstützte hierbei durch einen Informationsstand mit Themen der Verkehrssicherheitsarbeit für Kinder und Berufskraftfahrer. Das Team vom Fernfahrerstammtisch war vor Ort und Ansprechpartner in vielen Schwerlastfragen seitens der Lkw-Fahrer. Die Verkehrswacht Harburg Land e.V. hatte ebenfalls einen Stand aufgebaut und hielt viele Aktionen für die Kinder parat. Die Kinder durften z.B. auf dem mitgebrachten Polizeimotorrad Platz nehmen, oder in einer Fühlkiste ihren Tastsinn ausprobieren. Fragen zur medizinischen Unterwegsversorgung für die Fahrer/Innen, kurz Docstop, wurden ebenfalls beantwortet. Bei sonnigem Wetter kamen viele große und kleine Besucher zum Autohof Soltau, und erlebten einen durch Lkw-Fahrer/Innen super organisierten Tag.

Am Ende des Tages waren sich Polizei und Lkw-Fahrer einig, man kann zusammen sehr viel erreichen, und wenn es strahlende Kinderaugen sind!

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell