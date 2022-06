Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Falschfahrer wendete auf der Autobahn ++ Regesbostel/Rahmstorf - Unfall unter Alkoholeinfluss

Seevetal/A7 (ots)

Falschfahrer wendete auf der Autobahn

Das Autobahnpolizeikommissariat Winsen (Luhe) ermittelt gegen einen 31-jährigen Mann, der im Verdacht steht, heute, 20.06.22, als Falschfahrer auf der Autobahn mindestens eine Verkehrsteilnehmerin gefährdet zu haben. Die Frau wählte gegen 01.20 Uhr den Polizeinotruf und schilderte, dass ihr auf der Fahrbahn in Richtung Hannover in Höhe Beckedorf ein Pkw entgegengekommen sei. Kurz danach habe der Wagen gewendet und sie in Richtung Hannover überholt. Hierbei konnte die Frau das Kennzeichen ablesen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Die Geschädigte musste mit ihrem Pkw ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht weitere Zeugen oder Geschädigte, die zu der Sache Angaben machen können. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04171 7960.

Regesbostel/Rahmstorf - Unfall unter Alkoholeinfluss

Auf der Straße Am Berge kam es am Sonntag, 19.06.2022 zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann war mit seinem Mercedes aus der Moisburger Straße nach links in die Straße Am Berge eingeboben und dabei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern geraten. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der 21-jährige blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,45 Promille an. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher.

