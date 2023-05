POL-PDLU: Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) - Am Mittwochabend gegen 21:50 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße in Speyer zu einem Raubdelikt. Der bislang unbekannte Täter konnte dabei beobachtet werden, wie er Ware aus der Auslage in seiner Hose verstaute. Nachdem der Mann den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen, wurde er von Mitarbeitern im Markt angesprochen. Der Täter schlug umgehend mit der Faust auf zwei ...

