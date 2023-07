Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Verletzten - Brohltalstraße Burgbrohl OT Weiler

Burgbrohl Weiler - Brohltalstraße (ots)

Am 25.07.2023 kam es gegen 08:53 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Brohltalstraße in der Ortslage Burgbrohl Weiler. Zwei Fahrzeuge kollidierten im Begegnungsverkehr miteinander. Die Brohltalstraße musste für ca. eine Stunde vollgesperrt werden. Bei dem Unfall wurde eine weibliche Person schwer verletzt und zwei weitere männliche Personen leicht. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein drittes am Unfall beteiligtes Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell