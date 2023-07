Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht auf DM Parkplatz

Polch (ots)

Am Samstag, den 22.07.2023 zwischen 11:20 und 11:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz des DM Marktes in Polch (Vor Geisenach 6) ein geparkter, roter Skoda Fabia vermutlich durch einen anderen einparkenden PKW an der Fahrzeugfront beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich jedoch von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.

