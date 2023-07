Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in die Denntal-Grundschule Ahrbrück

Ahrbrück (ots)

Am 21.07.2023, zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr, wurde in die Grundschule Ahrbrück eingebrochen und über 70 Apple I-Pads entwendet, die die Kinder im Rahmen des IT-Unterstützten Lernen nutzen. Die Geräte sind für den Endverbraucher nutzlos, da sie gesperrt sind. Neben weiterem Bargeld, welches aus einem Tresor entnommen wurde, kam es zur Durchsuchung des gesamten Schulgebäudes, so dass davon auszugehen ist, dass sich die Täter längere Zeit am Tatort aufhielten. Um ungestört agieren zu können wurde der Sichtschutz an den Fenstern zur Kesselinger Straße zugezogen. Ihre Polizei bittet Sie nun um Unterstützung. Wer kann Angaben zu Personen und Fahrzeugen machen, die sich im Tatzeitraum im Bereich der Grundschule Ahrbrück aufhielten. Hinweise werden gerne unter der Telefonnummer 02691- 9250 entgegengenommen.

