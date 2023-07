POL-PDMY: Nachtragsmeldung Dachstuhlbrand Cochem

Mayen (ots) - Bereits am Mittwoch, 19.07.2023 im Zeitraum 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr wurde ein Kinderfahrrad mutwillig beschädigt. Ein Grundschüler der Grundschule Ahrbrück stellte sein Fahrrad morgens am Fahrrad-Carport ab. Nach Schulschluss fuhr er nicht mit dem Fahrrad weg, sondern wurde mit dem PKW abgeholt. Erst gegen 18.30 Uhr kam er mit seiner Familie wieder zum Fahrrad zurück und fand es beschädigt vor. Am ...

mehr