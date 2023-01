POL-PDLD: Dreiste Ladendiebe gefasst

Landau (ots) - Als eine 42jährige Landauerin am Mittag des 06.01.2023 in ihre Wohnung zurückkehrte, fand sie diese in stark verrauchtem Zustand vor. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte als Ursache einen auf dem Herd vergessenen Topf feststellen. Glücklicherweise entstand weder Personen noch Gebäudeschaden, sodass alle Beteiligten mit dem Schrecken davonkamen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Landau PK'in Trüller Telefon: 06341-287-0 ...

