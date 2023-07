Polizei Bielefeld

POL-BI: 42 Fahrzeuge beschädigt - Staatsschutz ermittelt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagmorgen, 18.07.2023, erhielt die Polizei Kenntnis von zahlreichen beschädigten Fahrzeugen im Stadtgebiet. Da es sich bei den Beschädigungen auch um eingeritzte Hakenkreuze handelt, hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 08:20 Uhr meldete ein Bielefelder der Leitstelle mehrere zerkratzte Fahrzeuge, auf denen unter anderem ein Hakenkreuz zu erkennen sei. Die alarmierten Beamten stellten insgesamt 27 beschädigte Fahrzeuge fest. Diese waren in der Hammerschmidtstraße, der Laerstraße, der Dorotheenstraße und am Goldbach geparkt.

Auf dem Parkplatz eines Erotikmarktes an der Jöllenbecker Straße wurden zudem zwei Pkw sowie in einem nahe gelegenen Parkhaus sechs Pkw in derselben Art beschädigt.

Außerdem wurden der Polizei drei beschädigte Fahrzeuge in der Albrecht und drei Fahrzeuge in der Nordstraße sowie ein Pkw in der Thielenstraße gemeldet.

Der Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt nach den derzeitigen Erkenntnissen zwischen 05:30 Uhr und 11:50 Uhr am Dienstag, 18.07.2023.

Aufgrund der eingeritzten Hakenkreuze kann ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen oder möglichen Tatverdächtigen beim Staatsschutz unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell