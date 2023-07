POL-BI: Auto nicht verkehrssicher - Fahrer per Haftbefehl gesucht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Montagnachmittag, 17.07.2023, nahmen Beamte zwei polizeibekannte Männer nach einem räuberischen Diebstahl in der Herforder Straße fest. Die Diebe, ein 42-jähriger und ein 22-jähriger Bielefelder, gingen in Untersuchungshaft. Gegen 13:00 Uhr hatte ein 40-jähriger Bielefelder sein Fahrrad samt Fahrradtasche auf dem Gehweg der Herforder Straße, in Höhe An der Pottenau, ...

