POL-BI: U-Haft für polizeibekannte Diebe

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montagnachmittag, 17.07.2023, nahmen Beamte zwei polizeibekannte Männer nach einem räuberischen Diebstahl in der Herforder Straße fest. Die Diebe, ein 42-jähriger und ein 22-jähriger Bielefelder, gingen in Untersuchungshaft.

Gegen 13:00 Uhr hatte ein 40-jähriger Bielefelder sein Fahrrad samt Fahrradtasche auf dem Gehweg der Herforder Straße, in Höhe An der Pottenau, abgestellt. Als er sich zeitweise in einem Büro befand, beobachtete er, dass zwei Männer einen in der Fahrradtasche befindlichen Rucksack entwendeten und eilte den flüchtenden Dieben sofort nach. Während der Bestohlene mit den eingeholten Dieben um seinen Rucksack rang, gab er einem vorbeikommenden Streifenwagen Zeichen, dass er Hilfe bräuchte.

Bei der Durchsuchung einer Tüte der Männer stellten die Beamten weiteres Diebesgut von vier Bekleidungsgeschäften mit einem Gesamtwert von rund 790 Euro sicher.

Die polizeibekannten Männer wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Sie waren bereits am Samstag, 15.07.2023, bei Diebstählen aus unabgeschlossenen Fahrzeugen gefasst worden. (Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5560325 )

Am Dienstag, 18.07.2023, erfolgte die Vorführung der beiden Männer beim Amtsgericht Bielefeld. Der zuständige Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen beide Männer wegen Diebstahl mit Waffen und Diebstahl in besonders schweren Fällen.

