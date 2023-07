Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Pkw in Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 12. Juli 2023, in der Zeit von 16:30 bis 17:05 Uhr, wurde in einen Pkw eingebrochen, welcher auf dem Pendlerparkplatz "Schwarzes Heck" an der Vielstedter Straße nahe der Autobahn 28 in Hude abgestellt war.

Die bislang unbekannte Täterschaft schlug dafür eine Scheibe des schwarzen Ford Transit Connect ein und entwendete das in einem Rucksack befindliche Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Papieren.

Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell