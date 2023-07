Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Durchsuchungsmaßnahmen in Bremen, Achim und Oyten nach räuberischer Erpressung in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Bereits am 23. Dezember 2022 ereignete sich gegen 22:10 Uhr eine räuberische Erpressung in einem Hardball Café an der Cramerstraße in Delmenhorst.

Das 19-jährige Opfer hielt sich gemeinsam mit fünf Freunden zwischen 14 bis 17 Jahren in der Lokalität auf. Als sie das Café verlassen wollten, wurden sie von circa sechs Personen am Fahrstuhl in den Räumlichkeiten aufgehalten. Einer der Täter sprach den 19-Jährigen an und schlug ihm kurze Zeit später in das Gesicht, sodass er leichte Verletzungen davontrug. Auch die Brille des Opfers wurde dabei beschädigt. Ein weiterer Täter zwang das Opfer seinen Pullover auszuziehen. Auf diesem befand sich ein Aufdruck eines Fußballvereins.

Aufgrund der Einschüchterung durch die Täterschaft traute sich das Opfer erst zeitverzögert die Polizei zu informieren. Durch vorhandene Videoaufnahmen aus den Räumlichkeiten der Lokalität sowie erfolgter intensiver Ermittlungsarbeit, insbesondere auch in Zusammenarbeit mit der Polizei Bremen, konnten drei Täter identifiziert und der Hooliganszene in Bremen zugeordnet werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden vom Amtsgericht Oldenburg Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnobjekte der Täter erlassen. Infolgedessen erfolgten am heutigen Mittwoch, 12. Juli 2023, umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen. Bei den Durchsuchungen, welche ohne besondere Vorkommnisse verliefen, konnten mehrere Beweismittel beschlagnahmt werden, sodass nun die weiteren Ermittlungen anstehen. Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen drei Männer im Alter von 24, 27 und 28 Jahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell